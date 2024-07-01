НБА огласила потолок зарплат на сезон-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила командам потолок зарплат, установленный на сезон-2024/2025. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Сумма составила $ 140,588 млн, что чуть меньше, чем предварительно прогнозировалось. До этого потолок зарплат оценивали в $ 141 млн. Налог на роскошь составляет $ 170,814 млн.

В сезоне-2023/2024 потолок зарплат был установлен на уровне $ 136 млн, а на сезон-2022/2023 он составлял $ 123,655 млн.

Напомним, после подписания нового коллективного соглашения в НБА также был введён «жёсткий потолок». Ограничения первого уровня будут наложены на команду при пересечении отметки в $ 178,132 млн (первого «эпрона»), а ещё более жёсткие санкции – на отметке в $ 188,931 млн (второй «эпрон»).