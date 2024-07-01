Инсайдер: Крис Пол покинет «Уорриорз» и станет неограниченно свободным агентом

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол станет неограниченно свободным агентом. «Уорриорз» выкупил контракт на $ 30 млн. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс на своей странице в социальной сети.

В минувшем сезоне НБА Пол принял участие в 59 матчах, в которых в среднем набирал 9,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 6,7 передачи. В настоящий момент ему 39 лет.

Ранее известный инсайдер Марк Стейн обозначил две команды, которые заинтересованы в подписании разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Криса Пола: «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Но мне сказали, что интерес к его переходу в «Лейкерс» может не вызвать единодушия в организации, несмотря на хорошо известную дружбу Пола с Леброном Джеймсом», — написал Марк Стейн в своём блоге.