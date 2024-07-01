Джеймс Харден подпишет новый контракт с «Клипперс» на два года

34-летний Джеймс Харден планирует подписать новый контракт на два года с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По его данным, сумма соглашения составит $ 70 млн. На второй сезон распространяется опция игрока.

По слухам, игрок собирался пойти на финансовые уступки, чтобы сэкономить команде место в платёжной ведомости и предотвратить наложение жёстких торговых ограничений. Однако в итоге в год он будет зарабатывать примерно столько же, сколько получал по двухлетнему контракту, подписанному с «Филадельфией» в 2022-м.

На решение Хардена также не повлияла ситуация с Полом Джорджем, который наверняка покинет «Лос-Анджелес» с открытием рынка свободных агентов.

В сезоне-2023/2024 Харден провёл за «Клипперс» 72 матча, в которых набирал по 16,6 очка, делал 8,5 передачи и 5,1 подбора в среднем за игру. Следить за ним можно в онлайн-трансляции «Чемпионата».