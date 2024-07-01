Инсайдер назвал клубы, с которыми проведёт переговоры Клэй Томпсон

В ночь с 30 июня на 1 июля открылся рынок свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Атакующий защитник Клэй Томпсон, как сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, проведёт собеседование с четырьмя клубами.

В частности, речь идёт о таких командах, как «Даллас Маверикс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфия Сиксерс». Ранее 34-летний баскетболист выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с сезона-2011/2012, в составе которого принял участие в 793 матчах.

Отметим, что за этот период Томпсон набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.

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