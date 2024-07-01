«Клипперс» ищут варианты обмена Уэстбрука — Шэмс Чарания

«Лос-Анджелес Клипперс» активно работает над вариантами обмена разыгрывающего клуба Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Примечательно, что ранее другой авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что Уэстбрук воспользуется опцией на $ 4 млн и останется в калифорнийском клубе на следующий сезон.

В 68 матчах минувшего сезона 35-летний баскетболист набирал 11,1 очка, делал 5 подборов и 4,5 передачи в среднем за игру. «Клипперс» проиграли в первом раунде плей-офф НБА «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).

Уэстбрук является девятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также MVP регулярного чемпионата — 2016/2017. Помимо этого, Расселл выиграл золото Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также чемпионата мира 2010 года в Турции в составе сборной США.

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