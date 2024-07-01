Инсайдер Чарания: Колдуэлл-Поуп согласовал трёхлетний контракт с «Орландо»

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп покинет команду и пополнит состав «Орландо Мэджик». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

По его информации, Колдуэлл-Поуп согласовал трёхлетний контракт с «Орландо» на сумму в размере $ 66 млн. Отмечается, что на третий год распространяется опция игрока.

Всего в завершившемся сезоне Колдуэлл-Поуп сыграл 76 матчей за «Денвер», в которых набирал 10,1 очка, делал 2,4 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

Его команда уступила во втором раунде плей-офф НБА «Миннесоте Тимбервулвз» (3-4 в серии). Колдуэлл-Поуп становился чемпионом НБА в 2020 (с «Лос-Анджелес Лейкерс») и в 2023 году (с «Денвером»).

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