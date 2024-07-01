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Валанчюнас заключил трёхлетний контракт с «Вашингтоном» — Войнаровски

Валанчюнас заключил трёхлетний контракт с «Вашингтоном» — Войнаровски
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Свободный агент, литовский центровой Йонас Валанчюнас заключил трехлетний контракт на сумму $30 млн с «Вашингтон Уизардс», сообщает инсайдер Адриан Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

Минувший сезон литовец провёл в «Нью-Орлеан Пеликанс». На его счету 82 матча, в которых в среднем он набирал 12,2 очка, делал 8,8 подбора и 2,1 передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Пеликанс» заняли седьмое место в Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф команда в серии проиграла «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 0-4.

«Вашингтон», в свою очередь, в прошлом сезоне регулярного чемпионата занял предпоследнее место на Востоке и не смог пробиться в плей-офф.

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