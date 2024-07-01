«Детройт» готов продлить контракт с защитником Каннингемом, предложив ему $ 226 млн

В ночь с 30 июня на 1 июля открылся рынок свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Руководство «Детройт Пистонс» и защитник Кейд Каннингем предварительно достигли соглашения о продлении контракта. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что новое соглашение 22-летнего баскетболиста с «Детройтом» будет рассчитано на пять лет, а общая сумма тем временем составит $ 226 млн. Более того, контракт, предложенный Каннингему, является максимальным.

Напомним, Кейд был выбран на драфте НБА 2021 года под общим первым номером. Команда защитника ни разу не участвовала в плей-офф, а сам игрок в общей сложности принял участие в 138 матчах, набирая в среднем 20 очков, пять подборов и 6,5 результативной передачи.

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