Крис Пол определился с местом продолжения карьеры

В ночь с 30 июня на 1 июля открылся рынок свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее руководство «Голден Стэйт Уорриорз» приняло решение прекратить сотрудничество с разыгрывающим Крисом Полом, сделав его неограниченно свободным агентом.

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс в своих социальных сетях, 39-летний Пол планирует присоединиться к «Сан-Антонио Спёрс», подписав однолетний контракт на общую сумму $ 11 млн. Для баскетболиста это будет седьмая команда в НБА.

Крис Пол пришёл в лигу в 2005 году, будучи выбранным на драфте «Нью-Орлеан Хорнетс» под общим четвёртым номером. В «Нью-Орлеане» разыгрывающий провёл шесть лет, столько же — в «Лос-Анджелес Клипперс». После чего Пол поиграл за «Хьюстон», «Оклахому», «Финикс» и «Голден Стэйт».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: