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Инсайдер рассказал, каким образом Леброн пытался завлечь Клэя Томпсона в «Лейкерс»

Инсайдер рассказал, каким образом Леброн пытался завлечь Клэя Томпсона в «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски раскрыл подробности переговоров между «Лос-Анджелес Лейкерс» и атакующим защитником Клэем Томпсоном после открытия рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на 1 июля. В частности, журналист упомянул форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

«Мне сказали, что Леброн Джеймс позвонил Клэю Томпсону сразу после открытия свободных агентов. Переговоры и договорённости продолжатся завтра (сегодня вечером по московскому часовому поясу. — Прим. «Чемпионата»). Вероятно, сегодня решение не будет принято», — сказал Войнаровски в эфире телеканала ESPN.

34-летний Томпсон официально покинул «Голден Стэйт», в составе которого он принял участие в 793 матчах. За этот период защитник набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. Томпсон четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.

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