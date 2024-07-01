Энджел Риз стала автором уникального достижения в WNBA

Форвард «Чикаго Скай» Энджел Риз стала первым игроком в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), которая оформила 10 подряд дабл-даблов за один сезон.

Напомним, Энджел была выбрана под седьмым номером на драфте WNBA 2024 года. В нынешнем сезоне Женской Национальной баскетбольной ассоциации Риз в среднем за матч набирает 13,3 очка, совершает 11,4 подбора и отдаёт 1,9 передачи.

Ранее о соперничестве между ещё одной звёздной баскетболисткой WNBA Кейтлин Кларк, которая выступает за «Индиану Фивер», и Энджел мнением поделилась главный тренер команды женской Национальной баскетбольной ассоциации «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон.

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