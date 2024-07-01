«Уорриорз» назвали игрока белорусского происхождения, который сыграет за них в Летней лиге

Команда «Голден Стэйт Уорриорз» объявила состав игроков, которые примут участие в Летней лиге НБА 2024 года. В список вошёл израильский баскетболист белорусского происхождения Роман Соркин.

Соркин выступает за «Маккаби» из Тель-Авива. В прошлом сезоне в среднем за матч он набирал 6,8 очка и совершал 3,1 подбора в 32 матчах Евролиги (семь раз игрок появлялся в стартовом составе). С израильским клубом у Романа остаётся ещё один год по контракту. В настоящий момент Соркину 27 лет.

«Маккаби» в прошлом сезоне стал чемпионом Израиля. Соркин получил приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что экс-разыгрывающий «Уорриорз» Крис Пол определился с местом продолжения карьеры.

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