Дуайт Ховард высказался о Вембаньяме после новости о переходе Криса Пола в «Сан-Антонио»

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард прокомментировал новость о переходе разыгрывающего Криса Пола в «Сан-Антонио Спёрс». Ранее об этом рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Мне нравится новость о переходе Криса Пола в «Сан-Антонио». Вембаньяма теперь завоюет титул лучшего бомбардира», — написал Ховард на своей официальной странице в социальных сетях.

Пол пришёл в лигу в 2005 году, будучи выбранным на драфте «Нью-Орлеан Хорнетс» под общим четвёртым номером. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Крис в 58 матчах в среднем набирал 9,2 очка, совершал 3,9 подбора, а также отдавал 6,8 передачи.

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