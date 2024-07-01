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Дуайт Ховард высказался о Вембаньяме после новости о переходе Криса Пола в «Сан-Антонио»

Дуайт Ховард высказался о Вембаньяме после новости о переходе Криса Пола в «Сан-Антонио»
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард прокомментировал новость о переходе разыгрывающего Криса Пола в «Сан-Антонио Спёрс». Ранее об этом рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Мне нравится новость о переходе Криса Пола в «Сан-Антонио». Вембаньяма теперь завоюет титул лучшего бомбардира», — написал Ховард на своей официальной странице в социальных сетях.

Пол пришёл в лигу в 2005 году, будучи выбранным на драфте «Нью-Орлеан Хорнетс» под общим четвёртым номером. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Крис в 58 матчах в среднем набирал 9,2 очка, совершал 3,9 подбора, а также отдавал 6,8 передачи.

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