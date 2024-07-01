Названа новая команда Пола Джорджа после ухода из «Клипперс»

34-летний лёгкий форвард Пол Джордж договорился о четырёхлетнем контракте с «Филадельфией Сиксерс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. В общей сложности по условиям соглашения Джордж сможет заработать $ 212 млн.

Сообщается, что Джордж принял решение на встрече с официальными лицами «Сиксерс».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний игрок принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Также на его счету шесть матчей в плей-офф (19,5 очка, 4,8 передачи и 6,8 подбора).

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