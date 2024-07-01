ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа новая команда Пола Джорджа после ухода из «Клипперс»

Названа новая команда Пола Джорджа после ухода из «Клипперс»
Комментарии

34-летний лёгкий форвард Пол Джордж договорился о четырёхлетнем контракте с «Филадельфией Сиксерс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. В общей сложности по условиям соглашения Джордж сможет заработать $ 212 млн.

Сообщается, что Джордж принял решение на встрече с официальными лицами «Сиксерс».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний игрок принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Также на его счету шесть матчей в плей-офф (19,5 очка, 4,8 передачи и 6,8 подбора).

Материалы по теме
В НБА миновал первый день рынка свободных агентов. Собрали самые примечательные подписания
В НБА миновал первый день рынка свободных агентов. Собрали самые примечательные подписания

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android