УНИКС объявил об уходе Марка Тихоненко

Форвард Марк Тихоненко покинул УНИКС по истечении срока контракта. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний игрок принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 1,2 очка.

«Благодарим Марка за время, проведённое в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении УНИКСа.

УНИКС в завершившемся сезоне Единой лиги вышел в финал соревнований, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).

Ранее стало известно, что бывший игрок УНИКСа двукратный чемпион Единой лиги Вячеслав Зайцев заключил контракт с екатеринбургским «Уралмашем». В настоящий момент Зайцеву 34 года.

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