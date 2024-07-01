Названа трансферная цель «Зенита» на зарубежном рынке

«Зенит» предложил греческому центровому «Фенербахче» Георгиосу Папаяннису годовую зарплату в размере € 1,3 млн и двухлетний контракт. Об этом информирует Euroleague Time.

В настоящий момент Папаяннису 26 лет. Профессиональную карьеру он начинал в греческом клубе «Перистери». Имеет опыт игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где играл за «Сакраменто Кингз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В минувшем сезоне в рамках Евролиги Георгиос в среднем за матч набирал 5,7 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 0,8 передачи.

«Зенит» в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

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