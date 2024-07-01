Звезда женского баскетбола США высказалась о будущем Кейтлин Кларк

Прославленная американская баскетболиста трёхкратная чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), пятикратная олимпийская чемпионка Дайана Таурази поделилась мнением о защитнице «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

«Это потрясающе. Карьера Кейтлин началась совсем недавно, но она уже добилась выдающихся результатов. Она действительно выкладывается. Так что её ждёт очень светлое будущее», —сказала Таурази на пресс-конференции.

Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

Ранее о Кейтлин высказался легендарный американский баскетболист Дуэйн Уэйд.

Фанаты реагируют на драфт Кейтлин Кларк в WNBA: