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Леброн Джеймс опубликовал пост, посвящённый сыну Бронни

Леброн Джеймс опубликовал пост, посвящённый сыну Бронни
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о решении команды выбрать своего сына Бронни на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

«Под 55-м номером на драфте НБА 2024 года. «Лос-Анджелес Лейкерс» выбирает… Бронни Джеймса. Это был эмоциональный момент!» — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Бронни был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером драфта. В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки.

Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Ранее чемпион НБА 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон выразил поддержку Леброну.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

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