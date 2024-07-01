Леброн Джеймс опубликовал пост, посвящённый сыну Бронни

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о решении команды выбрать своего сына Бронни на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

«Под 55-м номером на драфте НБА 2024 года. «Лос-Анджелес Лейкерс» выбирает… Бронни Джеймса. Это был эмоциональный момент!» — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Бронни был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером драфта. В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки.

Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Ранее чемпион НБА 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон выразил поддержку Леброну.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: