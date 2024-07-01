«Нижний Новгород» объявил о переходе 24-летнего американца

Американский разыгрывающий Зак Нуталл стал игроком «Нижнего Новгорода». О контракте с 24-летним баскетболистом сообщила пресс-служба команды.

Стороны заключили соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне Нуталл выступал в Боснии и Герцеговине, где в 26 матчах в среднем набирал 19,1 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал две результативные передачи.

«Нижний Новгород» в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ занял шестое место в группе Б по итогам второго этапа регулярного чемпионата.

В середине июня сообщалось, что 28-летний центровой Александр Ганькевич продолжит карьеру в московском ЦСКА. Ранее игрок выступал за нижегородцев.

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