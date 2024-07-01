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Назван статистический показатель, по которому Пол Джордж — лучший в НБА

Назван статистический показатель, по которому Пол Джордж — лучший в НБА
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Девятикратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Джордж за время карьеры в североамериканской лиге набрал 2416 очков в плей-офф, что является лучшим результатом среди всех игроков, которые ни разу не выступали в финальных сериях НБА.

Об этом информирует статистический сервис CrazyStats. Ранее сообщалось, что Джордж договорился о четырёхлетнем контракте с «Филадельфией Сиксерс». По сведениям инсайдера Эдриана Войнаровски, в общей сложности по условиям соглашения Пол сможет заработать $ 212 млн.

В плей-офф минувшего сезона Джордж принял участие в шести матчах, в которых в среднем набирал 19,5 очка, отдавал 4,8 передачи и делал 6,8 подбора.

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