Тайриз Макси заключил пятилетний контракт с «Филадельфией» на $ 205 млн

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси заключил новый контракт с командой. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

По сведениям источника, стороны заключили пятилетнее соглашение, по условиям которого игрок заработает $ 205 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Макси в 70 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 25,9 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 6,2 передачи. В плей-офф защитник демонстрировал следующие статистические показатели: 29,8 очка, 5,2 подбора и 6,8 передачи. Кроме того, игрок впервые в карьере принял участие в Матче всех звёзд НБА.

У кого больше всех очков в Национальной баскетбольной ассоциации: