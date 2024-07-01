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Стала известна новая команда Андрея Зубкова после ухода из «Зенита»

Стала известна новая команда Андрея Зубкова после ухода из «Зенита»
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33-летний тяжёлый форвард Андрей Зубков продолжит карьеру в МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

«Мы пригласили опытного игрока, который получит не только игровое время, но и возможность проявить себя. Уверены, в нашей конструкции Андрей сможет показать баскетбол высокого уровня. Рядом с таким игроком и наша молодёжь будет развиваться быстрее», — сказал генеральный директор команды Игорь Кочарян.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Зубков, выступая за «Зенит», в среднем за матч набирал 3,1 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 0,8 передачи. К команде из Санкт-Петербурга Андрей присоединился в 2019 году. Также за время карьеры выступал за такие клубы, как «Локомотив-Кубань» и «Химки».

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