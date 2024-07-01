Лучшая сделка первого дня рынка свободных агентов НБА-2024

В ночь на 1 июля мск Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) вступила в сезон свободных агентов. В первый день был заключён ряд сделок, лучшую из которых «Чемпионат» предлагает выбрать вам.

Туда входят контракт Пола Джорджа с «Филадельфией Сиксерс», переход Криса Пола в «Сан-Антонио Спёрс», соглашение Кентавиуса Колдуэлл-Поупа с «Орландо Мэджик», продление контракта Джеймса Хардена с «Лос-Анджелес Клипперс» и переход Йонаса Валанчюнаса в «Вашингтон Уизардс».

Сегодня, 1 июля, стало также известно, что атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси заключил новый контракт с командой. По сведениям инсайдера Шэмса Чарании, стороны заключили пятилетнее соглашение.

Крупнейший разгром в истории НБА: