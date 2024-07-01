Источник: Айзея Хартенштайн подписал контракт с «Оклахомой» на $ 87 млн

Центровой Айзея Хартенштайн подписал контракт с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно его информации, Хартенштайн заключил трёхлетнее соглашение с командой, по условиям которого игрок заработает $ 87 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата в составе команды «Нью-Йорк Никс». В среднем за игру он набирал 7,8 очка, совершал 8,3 подбора и отдавал 2,5 передачи. В НБА Айзея Хартенштайн начал выступать с 2018 года, а в «Нью-Йорк Никс» он перешёл в 2022 году.

Ранее стало известно, в какую команду перешёл известный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джордж.