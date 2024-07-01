Пол Джордж имеет уникальное статистическое достижение по набранным очкам в плей-офф НБА

Лёгкий форвард Пол Джордж имеет уникальное статистическое достижение по набранным очкам в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Экс-игрок «Лос-Анджелес Клипперс» имеет наибольшее количество набранных очков в плей-офф НБА среди игроков, которые ни разу не выходили в финал чемпионата.
Топ-10 игроков по набранным очкам в плей-офф НБА, которые ни разу не выходили в финал чемпионата:
1. Пол Джордж — 2416;
2. Стив Нэш — 2072;
3. Кармело Энтони — 1914;
4. Джо Джонсон — 1828;
5. Дэмьен Лиллард — 1694;
6. Терри Каммингс — 1664;
7. Алекс Инглиш — 1661;
8. Винс Картер — 1593;
9. Джордж Гервин — 1592;
10. Пол Миллсэп — 1571.
В завершившемся сезоне НБА 34-летний игрок принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.