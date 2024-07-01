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Пол Джордж имеет уникальное статистическое достижение по набранным очкам в плей-офф НБА

Лёгкий форвард Пол Джордж имеет уникальное статистическое достижение по набранным очкам в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Экс-игрок «Лос-Анджелес Клипперс» имеет наибольшее количество набранных очков в плей-офф НБА среди игроков, которые ни разу не выходили в финал чемпионата.

Топ-10 игроков по набранным очкам в плей-офф НБА, которые ни разу не выходили в финал чемпионата:

1. Пол Джордж — 2416;

2. Стив Нэш — 2072;

3. Кармело Энтони — 1914;

4. Джо Джонсон — 1828;

5. Дэмьен Лиллард — 1694;

6. Терри Каммингс — 1664;

7. Алекс Инглиш — 1661;

8. Винс Картер — 1593;

9. Джордж Гервин — 1592;

10. Пол Миллсэп — 1571.

В завершившемся сезоне НБА 34-летний игрок принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.