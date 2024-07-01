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Главный тренер «Пари НН» Козин высказался о подписании Зака Нуталла

Главный тренер «Пари НН» Козин высказался о подписании Зака Нуталла
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Главный тренер БК «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал подписание американского игрока Зака Нуталла.

«Зак Нуталл — атакующий защитник, достаточно молодой игрок для европейского баскетбола. Он провёл всего один сезон в Европе: играл за боснийскую команду «Широки» и тем самым обратил наше внимание. Это игрок, который может создавать хорошие ситуации для своей атаки и для партнёра, а также может играть «1 на 1», играть пик-н-ролл. Надеемся в его лице получить такого атакующего игрока, который может развиваться вместе с командой в будущем сезоне и поможет клубу «Пари Нижний Новгород» достигать целей», — приводит слова Козина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Нуталл выступал в Боснии и Герцеговине, где в 26 матчах в среднем набирал 19,1 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал две результативные передачи.

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