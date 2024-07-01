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Войнаровски назвал клуб, с которым подписал контракт Деррик Уайт на $ 125,9 млн

Войнаровски назвал клуб, с которым подписал контракт Деррик Уайт на $ 125,9 млн
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт переподписал контракт с клубом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно его информации, Деррик заключил четырёхлетнее соглашение с командой, по условиям которого игрок заработает $ 125,9 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уайт принял участие в 73 играх. В среднем за встречу он набирал 5,2 очка, совершал 4,2 подбора, а также отдавал 5,2 передачи и делал 1,2 блок-шота. В финале НБА-2024 Деррик Уайт в составе «кельтов» одержал победу в серии с «Даллас Маверикс» со счётом 4-1. За «Бостон Селтикс» Уайт начал выступать с 2022 года. До этого Уайт находился в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс».

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