Инсайдер: владелец «Бостон Селтикс» планирует продать клуб

Владелец команды «Бостон Селтикс» Вик Гроусбек планирует выставить клуб на продажу. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Сумма, за которую планируют продать клуб, не сообщается.

Вик Гроусбек стал владельцем контрольного пакета акций «Бостон Селтикс» в 2002 году.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» вышел в финал чемпионата. Ему противостоял клуб «Даллас Маверикс». Суммарно они провели пять встреч, по итогам которых победили «кельты» со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, набравший 31 очко.