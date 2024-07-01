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РФБ объявила о проведении летних тренировочных сборов и состав сборной

Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила состав на летние тренировочные сборы, которые состоятся с 31 июля по 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба РФБ.

Защитники: Клим Адайкин, Захар Ведищев, Тимофей Герасимов, Владислав Емченко, Илья Ермаков, Александр Платунов, Александр Щербенёв, Александр Хоменко.

Форварды: Михаил Беленицкий, Михаил Дулкай, Даниил Касаткин, Антон Квитковских, Андрей Лопатин, Александр Петенев, Лев Свинин, Александр Чадов.

Центровые: Кирилл Елатонцев, Андрей Мартюк, Максим Огарков, Егор Рыжов.

Резерв: Егор Дёмин, Всеволод Ищенко, Владимир Карпенко, Кирилл Темиров, Марк Тихоненко, Глеб Фирсов, Илья Фролов.

Штаб: главный тренер Зоран Лукич, тренеры Алексей Жуков и Александр Полинкевич, тренер по ОФП Георгий Артемьев, генеральный менеджер Валерий Тихоненко, врачи по спортивной медицине Юрий Кожокарь, Николай Шашков, массажисты Александр Климов, Василий Попов, а также менеджеры Егор Брайнин и Светлана Лебедева.