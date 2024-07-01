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Войнаровски назвал команду, в которую перейдёт Клэй Томпсон

Войнаровски назвал команду, в которую перейдёт Клэй Томпсон
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон планирует присоединиться к команде «Даллас Маверикс». Об этом сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в социальной сети.

Согласно его информации, Томпсон заключил трёхлетний контракт с командой на $ 50 млн. Кроме того, в его соглашении есть опция игрока на последний сезон. Клэй перейдёт в «Даллас Маверикс» по схеме «сайн-энд-трейд» при участии нескольких клубов. В рамках сделки «Даллас» отправят защитника Джоша Грина в «Шарлотт Хорнетс».

34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах. Отметим, что за этот период Томпсон набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.

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