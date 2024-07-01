Журналист: Йокич подталкивал руководство «Наггетс» к подписанию разыгрывающего «Клипперс»

Журналист портала Sports Illustrated Джо Линн сообщил на своей странице в социальной сети, что лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич подталкивал руководство клуба к подписанию разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука.

Согласно его информации, Йокич неоднократно выражал заинтересованность в ходе общения с руководством в переходе Уэстбрука в клуб, а также предлагал провести обмен игроками.

В 68 матчах минувшего сезона 35-летний баскетболист набирал 11,1 очка, делал пять подборов и 4,5 передачи в среднем за игру. «Клипперс» проиграли в первом раунде плей-офф НБА «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).

Уэстбрук является девятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также MVP регулярного чемпионата — 2016/2017. Помимо этого, Расселл выиграл золото Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также чемпионат мира 2010 года в Турции в составе сборной США.