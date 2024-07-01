Клэй Томпсон мог перейти в «Лейкерс». Ему предлагали $ 80 млн

Инсайдер Энтони Ирвин сообщил на своей странице в социальной сети, что атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Согласно его информации, Томпсону предлагали четырёхлетний контракт на сумму $ 80 млн.

Напомним, сегодня, 1 июля, стало известно, что Клэй планирует подписать трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн.

34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах. Отметим, что за этот период Томпсон набирал в среднем 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.