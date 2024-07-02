«Остальные парни не могли соперничать с ним». Дуэйн Уэйд ответил критикам Бронни Джеймса

Легендарный американский баскетболист, атакующий защитник клуба «Майами Хит» Дуэйн Уэйд ответил тем, кто раскритиковал выбор Бронни Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» под 55-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Остальные парни на драфте не могли соперничать с ним на площадке, так что Бронни просто не должен принимать во внимание все эти комментарии. Если тебя не будет рядом со мной каждый день и ты не будешь видеть все трудности, с которыми приходится сталкиваться, то я просто не буду слушать всё то, что ты говоришь обо мне. Надеюсь, Бронни сейчас надел наушники, чтобы не слышать этого», — приводит слова Уэйда портал Heatnation.

В конце июля прошлого года молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки. Сына Леброна доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.