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Джейсон Тейтум получит от «Бостона» крупнейший контракт в истории НБА

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум получит от клуба крупнейший контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает инсайдер Крис Хейнис на своей странице в социальных сетях.

Согласно информации инсайдера, Тейтум и руководство клуба заключили пятилетнее соглашения на сумму в $ 315 млн.

Ранее обладателем самого крупного контракта в истории лиги был одноклубник Джейсона Джейлен Браун, которому полагалась сумма в $ 304 млн.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.