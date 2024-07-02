Джейсон Тейтум станет первым в истории НБА, кто заработает $ 70 млн за сезон

Один из лидеров клуба «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум станет первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кто заработает $ 70 млн за один сезон.

2025/26: $54,126,450.

2026/27: $58,456,566.

2027/28: $62,786,682.

2028/29: $67,116,798.

2029/30: $71,446,914.

Ранее инсайдер Крис Хейнис сообщил, что Джейсон Тейтум заключил с «Бостон Селтикс» пятилетний контракт на сумму в $ 315 млн. До Джейсона обладателем самого крупного контракта в истории лиги был его одноклубник Джейлен Браун, которому полагалась сумма в $ 304 млн.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.