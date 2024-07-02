Расписание игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 2 июля

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С 26 июля по 11 августа в Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт и баскетбольный турнир. Мужчины выйдут на площадку в период с 27 июля по 10 августа, а женщины – с 29 июля по 11 августа. И в мужском, и в женском турнире участие примут 12 национальных команд. У женщин известны уже все 12 сборных, которые были распределены на три группы.

Группа А: Сербия, Испания, Китай, Пуэрто-Рико.

Группа B: Канада, Нигерия, Австралия, Франция.

Группа С: Германия, США, Япония, Бельгия.

У мужчин известны восемь участников: Франция, Австралия, Канада, Германия, Япония, Сербия, Южный Судан и США. Оставшиеся четыре путёвки распределяются через олимпийские квалификационные турниры, которые проходят со 2 по 7 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня сегодня, 2 июля:

Бразилия – Черногория – 15:30;

Египет – Доминиканская Республика – 17:30;

Финляндия – Багамские острова – 18:30;

Грузия – Латвия – 19:00;

Словения – Хорватия – 21:00;

Ливан – Испания – 21:30;

Италия – Бахрейн – 00:30.