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Расписание игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 2 июля

Расписание игрового дня в баскетбольной квалификации Олимпиады 2 июля
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С 26 июля по 11 августа в Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых пройдёт и баскетбольный турнир. Мужчины выйдут на площадку в период с 27 июля по 10 августа, а женщины – с 29 июля по 11 августа. И в мужском, и в женском турнире участие примут 12 национальных команд. У женщин известны уже все 12 сборных, которые были распределены на три группы.

Группа А: Сербия, Испания, Китай, Пуэрто-Рико.
Группа B: Канада, Нигерия, Австралия, Франция.
Группа С: Германия, США, Япония, Бельгия.

У мужчин известны восемь участников: Франция, Австралия, Канада, Германия, Япония, Сербия, Южный Судан и США. Оставшиеся четыре путёвки распределяются через олимпийские квалификационные турниры, которые проходят со 2 по 7 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня сегодня, 2 июля:

Бразилия – Черногория – 15:30;
Египет – Доминиканская Республика – 17:30;
Финляндия – Багамские острова – 18:30;
Грузия – Латвия – 19:00;
Словения – Хорватия – 21:00;
Ливан – Испания – 21:30;
Италия – Бахрейн – 00:30.

Олимпийские игры (м) - квалификация . Рига. Группа Б. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Бразилия
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) - квалификация . Пирей. Группа Б. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 17:30 МСК
Египет
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) - квалификация . Валенсия. Группа Б. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Финляндия
Не начался
Багамские острова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) - квалификация . Рига. Группа A. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) - квалификация . Пирей. Группа A. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Словения
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) - квалификация . Валенсия. Группа A. 1-й тур
02 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Ливан
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) - квалификация . Сан-Хуан. Группа Б. 1-й тур
03 июля 2024, среда. 00:30 МСК
Италия
Не начался
Бахрейн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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