«Уорриорз» заявили о намерении в отношении Клэя Томпсона после его ухода из команды

Пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» представила заявление клуба в отношении атакующего защитника Клэя Томпсона, который покинул команду. Ранее сообщалось, что он присоединится к «Даллас Маверикс». В «Голден Стэйт» отметили, что планируют вывести из обращения игровой номер баскетболиста.

«Невозможно переоценить невероятный вклад Клэя Томпсона в «Уорриорз» за 13 лет его работы в команде, о чём свидетельствуют четыре чемпионства НБА, шесть выходов в финал, пять Матчей всех звёзд НБА и ещё несколько рекордов лиги.

Клэй подарил много радости и счастья фанатам «Уорриорз» по всему миру. Наследие Клэя будет жить вечно, и мы с нетерпением ждём того дня, когда сможем вывести из обращения его номер 11, чтобы он присоединился к другим бессмертным «воинам», включая тех, кто помог сформировать недавнюю династию. Мы благодарим Клэя за его вклад и желаем ему всего наилучшего», — говорится в заявлении клуба.

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