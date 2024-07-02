ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС объявил о продлении контракта с Велимиром Перасовичем

УНИКС объявил о продлении контракта с Велимиром Перасовичем
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заключил новый контракт с командой. Как информирует пресс-служба казанского клуба, пролонгированное соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025.

59-летний хорватский специалист возглавляет УНИКС с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 казанский клуб впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России. В завершившемся чемпионате казанцы заняли второе место, уступив в финальной серии московскому ЦСКА (1-4 в серии).

Ранее УНИКС объявил об уходе форварда Марка Тихоненко. Кроме того, казанский клуб покинул двукратный чемпион Единой лиги Вячеслав Зайцев. Ранее он заключил контракт с екатеринбургским «Уралмашем».

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android