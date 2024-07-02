ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок НБА поддел Роналду за счёт Месси после игры Португалии и Словении на Евро-2024

Игрок НБА поддел Роналду за счёт Месси после игры Португалии и Словении на Евро-2024
Комментарии

Атакующий защитник клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Джош Харт поддел португальского форварда Криштиану Роналду, не реализовавшего пенальти во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Словении. Роналду получил право на 11-метровый удар на 105-й минуте матча при счёте 0:0.

«А вот у Месси бы получилось», — написал Харт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки сборной Португалии (3:0). В четвертьфинале португальцы сыграют с национальной командой Франции, которая на стадии 1/8 победила сборную Бельгии. Игра португальцев и французов состоится 5 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Материалы по теме
Рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! От краха Португалию спас вратарь
Рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! От краха Португалию спас вратарь

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android