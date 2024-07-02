«Парма» объявила об уходе лидера Си Джей Брайса

Американский атакующий защитник Си Джей Брайс покинул «Парму». Об этом информирует пресс-служба пермской команды.

«Мы благодарим Си Джея за отличную игру и победы в составе «Пармы» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Брайс в среднем за матч набирал 13,9 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.

«Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги заняла пятое место в группе А. В плей-офф турнира пермский клуб уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинале (0-3 в серии).

Ранее «Парма» объявила о переходе 25-летнего американского центрового Ройса Хэмма.

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