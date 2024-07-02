«Полная неспособность». Эксперт раскритиковал «Лейкерс» после хода «Далласа»

Спортивный обозреватель шоу First Things First на FOX Sports 1 Ник Райт раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» после новости о переходе атакующего защитника Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс». Ранее об этом рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски. Напомним, после того как стало понятно, что Томпсон должен покинуть «Уорриорз», говорилось, что он может присоединиться к «Лейкерс».

«Я озадачен полной неспособностью Роба Пелинки (генеральный менеджер «Лос-Анджелеса». — Прим. «Чемпионата») что-либо сделать. Нико Харрисон (генеральный менеджер «Далласа». – Прим. «Чемпионата») проделывает чертовски хорошую работу. У него получаются отличные ходы. Сколько раз мы ещё будем слышать об этом – «Лейкерс» что-то замышляют, а фронт-офис не может этого добиться?» — сказал Райт в эфире First Things First.

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