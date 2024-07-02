Лучшая сделка второго дня рынка свободных агентов НБА — 2024

В ночь на 1 июля мск Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вступила в сезон свободных агентов. Во второй день был заключён ряд соглашений, лучшее из которых предлагаем выбрать вам.

Для голосования «Чемпионат» подготовил пять вариантов, в которые входят следующие сделки: контракт Клэя Томпсона с «Даллас Маверикс», продление соглашения Деррика Уайта с «Бостон Селтикс», контракт Айзеи Хартенштайна с клубом «Оклахома-Сити Тандер», продление контракта Джейсона Тейтума с «Бостоном», а также продление соглашения Тайриза Макси с «Филадельфией Сиксерс».

Ранее известный спортивный обозреватель Ник Райт раскритиковал «Лос-Анджелес» после сделки «Далласа» с Томпсоном.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: