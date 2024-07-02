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Боян Дублевич покинул «Зенит», названа его новая команда

Боян Дублевич покинул «Зенит», названа его новая команда
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Агент форварда Бояна Дублевича Мишко Ражнатович сообщил, что его клиент покинул «Зенит» и продолжит карьеру в испанском клубе «Сарагоса».

«Боян Дублевич вернулся в лигу ACB! Он подписал долгосрочный контракт с «Сарагосой», — написал Ражнатович на своей странице в социальных сетях.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Дублевич принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал девять очков, совершал 4,8 подбора и отдавал 1,4 передачи. Соглашение черногорца с петербургским «Зенитом» было рассчитано на один сезон. В конце регулярного чемпиона Боян получил травму, из-за чего был отзаявлен перед плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется центровым «Фенербахче» Георгиосом Папаяннисом.

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