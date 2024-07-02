«Реал» объявил о пятилетнем контракте с Марио Хезоньей

Мадридский «Реал» и 29-летний хорватский форвард Марио Хезонья договорились о новом контракте. Как информирует пресс-служба испанской команды, стороны заключили соглашение сроком на пять лет.

«Хорватский игрок уже выиграл все возможные титулы с «Реалом» и стал одним из наших основных игроков, а также одним из самых любимых всеми болельщиками «Мадрида», — говорится в сообщении команды.

В минувшем сезоне Евролиги Хезонья принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 14 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,8 передачи. В играх «Финала четырёх» Хезонья продемонстрировал следующие средние статистические показатели: 10 очков, семь подборов и одна результативная передача.