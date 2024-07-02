Донован Митчелл продлил соглашение с «Кливлендом» на три года

Атакующий защитник Донован Митчелл договорился о продлении контракта с клубом «Кливленд Кавальерс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. По его сведениям, речь идёт о соглашении сроком на три года и общей стоимостью в $ 150,3 млн. Контракт включает опцию игрока на последний сезон.

Митчелл выступает в «Кливленде» с 2022 года. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 26,6 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,1 передачи. В плей-офф Донован демонстрировал следующие статистические показатели: 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.

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