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Александр Хоменко перешёл в «Нижний Новгород»

Александр Хоменко перешёл в «Нижний Новгород»
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25-летний разыгрывающий Александр Хоменко продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/2026. Игрок будет выступать под седьмым номером.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Хоменко представлял МБА-МАИ. В 41 матче за московскую команду в среднем игрок набирал 7,6 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 2,5 передачи.

«Нижний Новгород» в завершившемся сезоне Единой лиги занял шестое место в группе Б по итогам второго этапа регулярного чемпионата. Ранее нижегородцы объявили о подписании соглашения с 24-летним американским разыгрывающим Заком Нуталлом.

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