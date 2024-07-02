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Джефферсон: весь «Кливленд» болел против «Уорриорз» в матче с «Оклахомой»

Джефферсон: весь «Кливленд» болел против «Уорриорз» в матче с «Оклахомой»
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44-летний бывший американский профессиональный баскетболист Ричард Джефферсон, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прокомментировал настроение во время серии финала Западной конференции, проходящей в 2016 году между командами «Голден Стэйт» и «Оклахома-Сити».

«Мы очень надеялись, что «Тандер» доведёт дело до конца. Мы очень верили и хотели победы Оклахомы. Да, чтобы внести ясность, весь «Кливленд болел против «Уорриорз» в матче с «Оклахомой», — сказал Джефферсон в интервью журналисту Джесси Кинкини.

Напомним, Джефферсон провёл в составе «Кавс» сезон-2015/2016 и сезон-2016/2017. В финале Западной конференции в сезоне-2015/2016 «Уорриорз» обыграли «Тандер» со счётом 4-3.

В финале «Голден Стэйт» встретились с коллективом Леброна Джеймса из штата Огайо. В финале плей-офф НБА Кливленд смог переломить противостояние в свою пользу, отыгравшись со счёта 1-3 и забрав в седьмом матче Кубок Ларри О'Брайена.

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