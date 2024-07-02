Президент УНИКСа рассказал, что Велимиру Перасовичу поступали предложения из‑за рубежа

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о продлении контракта с главным тренером казанской команды Велимиром Перасовичем, и рассказал, что ему также поступали предложения от европейских клубов.

«У нас был контракт «1+1». 30 июня был последний день опции выхода из него: мы могли отказаться, он — тоже. Но видно, что нравится Перасовичу в Казани. У него получается всё: выигрывали Кубок Белова, в этом году стали серебряными призёрами. Это очень важно. Казань — город европейского уровня, и все это признают. Здесь всё есть: все условия, все удобства — почему не остаться?

Европейские клубы предлагали ему уехать к ним. Он тренер‑победитель. И он раньше возглавлял европейские команды. Он не просто тренер‑теоретик, а в прошлом хороший спортсмен. То есть он всё знает, понимает игроков. Перасович нам очень подходит. Больших препятствий у нас не было.

Нам нравится, когда есть стабильность и нет частой сменяемости тренеров. У нас по 4–5 лет тренеры работают. В общем, тренер остался, многие игроки — тоже. Сейчас нужно до конца укомплектовать команду», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба УНИКСа объявила о заключении нового контракта с главным тренером. Пролонгированное соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025.