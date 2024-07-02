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«Автодор» заключил контракт с Артёмом Клименко

«Автодор» заключил контракт с Артёмом Клименко
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Центровой Артём Клименко подписал контракт с «Автодором». Об этом сообщила пресс-служба саратовского клуба. Соглашение рассчитано на сезон-2024/2025.

Артём Клименко — воспитанник «Автодора». Он выступал за саратовский клуб с 2010 по 2018 год. В составе команды становился бронзовым призёром Суперлиги (2012/2013), а позднее и чемпионом (2013/2014).

В 2018 году Клименко перешёл в казанский УНИКС. Последние два сезона Артём Клименко провёл в «Зените», в составе которого стал двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ и обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Клименко принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал два очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,3 передачи.

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