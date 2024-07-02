Артём Комолов остается в УНИКСе

На своем официальном сайте УНИКС объявил о том, 31-летний двукратный бронзовый призер Единой лиги ВТБ и России в составе УНИКСа и ЦСКА Артём Комолов подписал новое соглашение с казанским клубом по схеме «1+1».

«Уверены, что в предстоящем чемпионате-2024/25 победитель конкурса трехочковых бросков Матча Всех Звёзд Единой Лиги ВТБ-2021 ярко проявит себя на площадке и станет важной частью ротации УНИКСа», — заявили в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне Комолов принял участие в 20 играх предсезонных турниров и чемпионата Лиги. Средняя статистика защитника УНИКСа составила 4,0 очка и 1,0 передачи за 15:43 минуты на паркете.

Полученная в январе текущего года травма не позволила Артему выступить в последующих матчах. Комолов занимался восстановлением и тренировался по индивидуальной программе под руководством специалистов нашего клуба.